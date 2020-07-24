"Не мешайте пострадавшим!": нардеп Качура выступил в защиту вкладчиков ЖК "Министерский" (видео)

До конца года вкладчики скандального ЖК «Министерский» в Оболонском районе столицы заселятся в свои квартиры. Такое обещание дал застройщик, который взял на себя обязательства завершить объект. Вместе с тем существует проблема – Нацполиция оказывает давление на менеджмент действующего застройщика, что создает угрозу недостроя ЖК.

Нардеп Александр Качура, который возглавляет в парламенте объединение «Антирейдерская коалиция», взялся помочь почти 200 семьям, которые не могут получить свои законные квартиры в доме на улице Кондратюка, 4. Так, в четверг, 23 июля, вкладчики ЖК «Министерский» пришли под стены Офиса Генерального прокурора с требованием прекратить давление Нацполиции на компанию, которая достраивает объект. Получается, что по итогам заявлений фактически рейдеров, которые хотят снова захватить власть на предприятии и не дать достроить квартиры, проводятся процессуальные действия в отношении добросовестного застройщика. Как известно, долгое время строительство было остановлено в связи с рейдерским захватом компании.

«Совместно с депутатским объединением «Антирейдерская коалиция» мы написали обращение к Офису Генерального прокурора и к министру внутренних дел», - рассказал Качура.

По результатам встречи с представителем ОГП договорились о том, что будет проведен прием с профильным заместителем Генерального прокурора и представителями инициативной группы застройщика.

В этот же день депутат поехал к ЖК «Министерский» и убедился, что действительно после двух лет бездействия работы по завершению строительства и сдачи в эксплуатацию активно ведутся. Готовность по фасаду, по словам замдиректора генподрядчика Игоря Вшивцева, на данный момент – 97%.

Как известно, бывшее руководство – заказчик строительства ЧАО «Энергополь-Украина» – выводило все имущество на другую компанию. В карманах преступников оказались 250 млн грн.

Конечным бенефициарным собственником «Энергополь-Украина» является польская компания «Всходни инвест», которой руководит крупный предприниматель из Польши Ежи Вишневский.

Ранее Качура, выступая с трибуны парламента, заявил, что в «Антирейдерскую коалицию» обратились пострадавшие вкладчики. Они попросили защитить их от бывшего директора Семенковой Татьяны, экс-заместителя директора по юридическим вопросам Дениса Степанова, а также владельца компании Шемански Дариуша.

26 апреля 2019 года Главное управление Нацполиции Киева внесло в ЕРДР сведения об открытии уголовного производства №12019100050003152 по признакам преступления, предусмотренного ч.4. ст. 190 УК Украины – мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой. 4 октября 2019 года Голосеевский районный суд Киева наложил арест на ряд квартир и нежилых помещений в ЖК «Министерский» (дело №752/20622/19).

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