По его словам, дверь в помещение злоумышленники выломали.

На территории Киево-Печерской Лавры ограбили келью, где проживал архимандрит Авраамий (Лотыш), исполняющий обязанности наместника Киево-Печерской лавры от ПЦУ.

Об этом он сообщил изданию "Украинская правда". По его словам, двери в помещение злоумышленники выломали, уи компьютер архимандрита и другие личные вещи, а остальные просто разбили.

В то же время в комментарии изданию столичные полицейские отметили, что им не поступало сообщение об инциденте.

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Кто такой архимандрит Авраамий

Архимандрит Киево-Печерской лавры УПЦ МП Авраамий (Лотыш) перешел в ПЦУ и попросил митрополита Епифания утвердить его исполняющим обязанности наместника Лавры, на что получил согласие.

Напомним, в прошлом месяце Епифаний заявил, что ПЦУ открыта для священнослужителей УПЦ МП, которые откажутся от идеи "русского мира" и гарантировал им защиту.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры

В марте Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг договор с УПЦ МП о безвозмездном пользовании Лаврой, поэтому монахи вынуждены уйти из монастыря. Представители УПЦ МП уже несколько раз препятствовали комиссии провести опись имущества комплекса.

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