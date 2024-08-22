Среди награжденных - не только граждане Украины.

Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды украинским военным, спортсменам, деятелям культуры и других сфер.

Об этом глава государства сообщил в Telegram-канале. "Для меня честь сегодня наградить настоящих легенд Украины. Мы прославляем всех тех, кто усиливает наших воинов, усиливает их ежедневно и вдохновляет. Это люди, которые прославляют Украину, укрепляя нашу оборону и вдохновляя всех граждан Украины. Мы бесконечно благодарны и очень счастливы, что живем в стране, которая объединила таких уважаемых и талантливых людей", - написал Зеленский.

Среди людей, которые получили государственную награду - Нина Матвиенко, Говард Баффет, Александр Дубовик, Олег Коростелев, Иван Лукашевич, Игорь Поклад, Александр Усик, Ольга Харлан, Виталий Хмель, Ирина Юрченко, Сергей Параджанов.

Государственные награды

Накануне стало известно, что государственную награду "Золотой крест" получил известный украинский рэпер Александр Ярмак, который после 24 февраля 2022 года мобилизовался в ВСУ.

Тем временем Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект о лишении государственных наград предателей Украины. В перечень лиц, у которых могут отобрать государственные награды, попадут осужденные за тяжкое преступление, правонарушения против основ нацбезопасности Украины, против мира и безопасности человечества.

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