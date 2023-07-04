Глава государства выступил перед полицейскими с речью и поблагодарил их за службу народу и государству.

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии Центра стратегического анализа и прогнозирования МВД Украины и поздравил украинских правоохранителей с Днем Нацполиции.

Глава государства поблагодарил их за службу Украине и украинскому народу, в частности за участие в боевых действиях вместе с другими воинами сил обороны и безопасности Украины, за участие в стабилизационных мероприятиях и обеспечении безопасности на деоккупированной территории Украины, а также за спасение жизней людей после российских ударов.

"Я хочу поблагодарить всех взрывотехников нашей полиции, чья служба особенная – спасать людей от тех проявлений российского зла, которые могли бы сработать против жизни и спустя годы. Спасибо за каждое обезвреженное вами российское зло – за каждое разминирование", – сказал он.

Зеленский также поблагодарил всех следователей Нацполиции, которые расследуют уголовные правонарушения, в частности военные преступления.

По его словам, уже начато более 84 тысяч таких уголовных производств, и есть 1838 сообщений о подозрении. Кроме того, правоохранителями создана специальная база "Военный преступник", в которую внесено более 200 тысяч записей о российских наемниках и военных.

Президент уточнил, что за время полномасштабного вторжения России 507 полицейских отмечены государственными наградами, из них 84 – посмертно. Звание Героя Украины присвоено двум полицейским, одному из них – посмертно.

"Когда люди видят полицейских, они всегда видят государство. Вы и есть наше лицо. Украинская полиция умеет быть профессиональной, умеет спасать от зла, умеет возвращать справедливость", – уверен глава государства.

После завершения выступления Зеленский вручил государственные награды Украины: 10 полицейских получили ордена "За мужество" III степени.

Кроме того, в Центре стратегического анализа и прогнозирования МВД он ознакомился с работой центра "Безопасная страна" и единой интеграционной платформы системы МВД, которая, в частности, содержит систему видеонаблюдения, данные о работе блокпостов и изъятии оружия, выявлении схронов, противодействии мошенничеству.

Центр осуществляет мониторинг и анализ ситуации на границе, в пунктах пропуска, данных об обстрелах, преступлениях, пожарах, разминированию, информацию миграционной службы о выданных документах, иностранцах, находящихся в Украине, и тому подобное.

Также центром осуществляется контроль ситуации на Запорожской АЭС, отслеживается радиационное состояние и прогнозируется возможное развитие ситуации.

День Нацполиции в Украине - что надо знать

День Национальной полиции Украины – ежегодный праздник, введенный Указом Президента от 4 апреля 2018 года № 97.

Профессиональный праздник украинских правоохранителей, согласно указу, отмечается 4 июля.

Штатная численность полицейских в Украине, по данным на сайте НПУ, по состоянию на начало прошлого года составляла 119 тысяч человек.

В мае текущего года Кабмин внес изменения в постановление относительно предельной численности работников центрального аппарата Национальной полиции. Теперь она составляет 3000 человек (из них 400 – госслужащие). Численность работников территориальных органов полиции установлена на уровне 138 330 человек (4000 – госслужащие).

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