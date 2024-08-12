Артист с первых дней полномасштабного вторжения стал на защиту страны.

Известный украинский рэпер Александр Ярмак, который после 24 февраля 2022 года мобилизовался в ВСУ, получил боевую награду. Артист рассказал о своем воинском звании.

Известием об этом исполнитель поделился в своем Instagram. По словам Ярмака, ему не важны награды за службу, потому что он пошел на фронт не для признания или славы. Стоит указать, что за более чем 2 года пребывания на передовой Александр стал сержантом, а на днях его наградили нагрудным знаком "Золотой крест".

Эту награду он получил за мужество и успешное выполнение задач на поле боя. Это боевая награда. Артист говорит, что боевая награда для него значительно важнее, чем государственная, поскольку она показывает результат его работы.

"Я делаю все для своей страны не ради наград или отличий. Я с первого дня не строил себе карьеры и не бегал за званиями и должностями. Наоборот хе**чил вместе со всеми от солдата и дослужился за два с половиной года до сержанта. И поэтому мне боевая награда ценнее, чем любая государственная", - указал рэпер.

В дополнение, Ярмак отметил, что главная награда, которую он получил за время полномасштабного вторжения, это не "Золотой крест", а его собратья. Он встретил на фронте настоящих друзей, с которыми теперь неразлучен.

"Но главная награда - это мои собратья, с которыми нас свела судьба! И они заслуживают всех самых высоких наград, которые существуют", - подчеркнул Александр.

К слову, Ярмак начал музыкальную карьеру в 2011 году и быстро стал известным благодаря своим песням. Его музыка охватывает различные социальные темы, такие как несправедливость, коррупция, война. Также он поет в песнях об Украине и любви к ней.

Одной из самых известных песен Ярмака является "22", которая стала своеобразным гимном молодежи. Позже он выпустил украиноязычную версию хита "Моя країна", который стал не менее популярным. Среди других известных песен Александра "Сердце пацана", "Вавилон".

Напомним, ранее Ярмак высказался о мужчинах, которые убегают от мобилизации.

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