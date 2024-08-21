Украинские депутаты проголосовали за соответствующий законопроект.

Верховная Рада Украины во вторник, 20 августа, проголосовала за законопроект о лишении государственных наград предателей Украины. Теперь у известных запроданок Таисии Повалий и Ани Лорак смогут отобрать звание народных артисток.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Нардеп опубликовал фотографию, на которой заметно, что "за" проголосовал 341 депутат. Соответственно решение было принято.

В законопроекте говорится об изменении нескольких законов. В частности, касающихся лишения предателей государственных наград и возможности заниматься творческой деятельностью на территории Украины. Делами предателей будет заниматься суд или СНБО.

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В перечень лиц, у которых могут отобрать государственные награды, попадут осужденные за тяжкое преступление, правонарушения против основ нацбезопасности Украины, против мира и безопасности человечества.

"Рада приняла за основу #11410 лишение государственных наград предателей Украины. За в первом чтении - 341. Для этого предусматривается новое дополнительное наказание в УК - лишение госнаград, и определяются преступления, за которые это может иметь место. Вводится также санкция в виде лишения госнаград по решению СНБО", - отметил нардеп.

К слову, Повалий и Лорак уже много лет живут в РФ. Они открыто поддерживают режим Кремля и фанатеют от Путина. В 2023 году Таисия получила паспорт страны-агрессора, а потом назвала вторжение россиян в Украину "спасением". Что касается Лорак, то она также планирует стать гражданкой РФ.

Напомним, ранее известный артист высказался о побеге предательниц Повалий и Лорак.

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