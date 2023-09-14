ГАСУ решила трактовать некоторые законы Кабмина по своему усмотрению, забирая прибыль украинского бизнеса.

Председатель ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудименко обратился в Национальное антикоррупционное бюро с требованием расследовать неправомерные решения и действия должностных лиц Государственной аудиторской службы (ГАСУ).

Причиной этого стало постановление Кабмина, которое ГАСУ решила трактовать по своему усмотрению и потребовала, чтобы поставщики Министерства обороны вернули доход. Об этом младший сержант ВСУ Юрий Гудименко сообщил на своей странице в Facebook.

"Абсолютные черти из некоторых правоохранительных структур начали добегать до поставщиков Министерства обороны и сообщать им, что поскольку Государственная аудиторская служба Украины трактовала легендарное уже постановление Кабмина №335 как запрещающее предпринимателям получать прибыль, то давайте, уважаемые предприниматели, выбирайте одно из трех: или отдавайте всю прибыль, с которой уже уплачены налоги, за тот срок, пока действовало это постановление; или давайте "порешаем"; или садитесь в тюрьму. Понятно, как это мотивирует предпринимателей поставлять хоть что-то в армию. Плохо это их мотивирует. Или коррупция, или тюрьма, или работайте в минус (потому что уплаченные налоги никто и никогда не вернет, а платить работникам надо)", - делится Юрий Гудименко.

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По словам военного, Министерство обороны рискует потерять добродетельных поставщиков: если предприниматели не будут помогать армии, то армии от этого лучше не станет.

"Само постановление №335 было выписано именно таким образом и именно с этой целью. Чтобы можно было "добежать и порешать". Или посадить кого-то, кто мешает. Очень удобная штука. Так не будет. Написал заявление в НАБУ, готовлю обращение в НАПК с четкими предложениями. Кабмин должен немедленно решить эту проблему. А все "правоохранители" - оставить этот вопрос", - подытожил Гудименко.