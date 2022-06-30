31 мая парламент принял решение об увольнении Людмилы Денисовой с должности уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

На заседании фракции "Слуга народа" обсудили кандидатуру на должность омбудсмена, им может стать депутат Дмитрий Лубинец.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

По ее словам, сегодня состоялось заседание депутатской фракции "Слуга народа", в ходе которого рассмотрели план законопроектных работ, необходимых для вхождения Украины в ЕС, которые Верховная Рада планирует рассмотреть в ближайшее время.

"Также обсудили кандидатуру на должность уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. На эту должность предложен народный депутат, действующий председатель Комитета ВРУ по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, нацменьшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец", - отметила Палийчук.

Она добавила, что голосование состоится на ближайшем заседании парламента.

Как сообщал УНИАН, 31 мая парламент принял решение об увольнении Людмилы Денисовой с должности уполномоченного ВР по правам человека.

21 июня председатель ВР Руслан Стефанчук сообщил, что предлагает кандидатуру народного депутата Дмитрия Лубинца на должность омбудсмена. Лубинец входит в группу "Партия "За будущее" и является председателем Комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

В парламент он избирался в 2019 году как беспартийный самовыдвиженец по округу №60 (Донецкая область).