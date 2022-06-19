На заседании фракции присутствовали Денис Шмыгаль, Ольга Стефанишина, Александр Корниенко и Ростислав Шурма.

"Слуга народа" провела заседание фракции, в котором приняли участие премьер, а также заместители руководителей Верховной Рады и Офиса президента.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

"Сегодня состоялось заседание фракции "Слуга народа" - одно из немногих с начала полномасштабного вторжения, которое прошло не в онлайн-режиме", - отметила она.

По словам Палийчук, на заседании фракции присутствовали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко и заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

Пресс-секретарь "СН" рассказала, что нардепы вместе с представителями правительства и Офиса президента обсудили вопросы обороны Украины, евроинтеграции, работы Верховной Рады и жизнедеятельности страны в целом.

Как сообщал УНИАН, в Раде заявили, что из-за войны у депутатов стало больше зарубежных поездок.

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