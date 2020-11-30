Автор видео утверждает, что оно было записано 21 ноября. В этот день в Украине отмечали День достоинства и свободы.

В Закарпатской области назревает политический скандал из-за якобы влияния Венгрии на ситуацию в регионе.

Так, в понедельник в Facebook-сообществе "Закарпаття ТОП" появилось видео, автор которого утверждает, что на нем депутаты Сюртовской ОТГ вместе с председателем громады после присяги пели венгерский гимн. Произошло это, по словам автора, 21 ноября - в День достоинства и свободы.

Под видео утверждается, что реакции правоохранительных органов на данный инцидент нет.

Читайте такжеЗамглавы облсовета считает необходимым создать на Закарпатье Венгерский район (видео)

"Молчат и о том факте, что председатель ОТГ в интервью утверждал, что украинцы враждебно относятся к венграм. Разве это не разжигание межнациональной розни? О фальсификации выборов вообще отдельная тема. Безнаказанность порождает новые преступления. В день достоинства и свободы Украины в Сюртовсой ОТГ принимали присягу и пели венгерский гимн. Получается, что присягали на верность соседнему государству?",- говорится в сообщении.

"У нас готовят крымский сценарий, а потом будут плакаться и голосовать о потере Закарпатья? Кажется, сценарий откатан", - добавляет автор публикации, анонсируя"новые факты злодеяний".

Венгры на Закарпатье: скандалы, которые были раньше

30 ноября журналист Виталий Глагола сообщил, что на Закарпатье сотрудники СБУ устроили обыски у лидера партии КМКС (Партия венгров Украины) Василия Брензовича, а также у еще нескольких человек.

Уголовное производство касается заключения фиктивных договоров венгерских благотворительных фондов. По мнению правоохранителей, они могут нанести ущерб государственной безопасности Украины.

Впоследствии Служба безопасности Украины подтвердила факт обысков у функционеров одного из благотворительных фондов на Закарпатье. Правоохранители также исследуют факты возможной деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован