В акваторию пляжей попало большое количество поверхностных вод.

На пляжах Одессы морская вода не соответствует нормам из-за нечистот, попавших в акваторию вместе с ливневыми потоками.

Как сообщили журналистам в Главном управлении Держпродспоживслужби в Одесской области, в связи с проливными дождями, которые прошли в городе в ночь на 22 июля, большое количество поверхностных вод попало в акваторию городских пляжей.

"С целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, рекомендовано воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения", - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в Одессе в ночь на 22 июля прошел залповый ливень, которая привела к масштабному затоплению улиц и зданий.

Сотрудники ГСЧС спасли из затопленного ливнем частного дома пять человек, среди которых 4-летний ребенок.

Кроме того, в Одессе разыскивали мужчину, который мог погибнуть во время ливня на побережье. Информация о погибшем человеке появилась в социальных сетях. Также опубликовали видео, на котором мужчину несет потоком воды. Судя по видеозаписи, он мертв или без сознания, поскольку не пытается противостоять стихии.

Позже стало известно, что пострадавший госпитализирован в одну из городских клинических больниц.

Автор: Лариса Козовая