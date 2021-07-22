Мужчина оказался жив, Его госпитализировали, однако в каком он состоянии не сообщается.

В Одессе разыскали мужчину, которого считали погибшим во время мощного ливня.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии.

"Человек, которого в Аркадии снесло водой, жив", - сообщили в пресс-службе. По их сведениям, пострадавший госпитализирован в одну из городских клинических больниц. Другие подробности пока не сообщаются.

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Напомним, в Одессе разыскивали мужчину, который мог погибнуть во время ливня на побережье. Информация о погибшем человеке появилась в социальных сетях. Также тиражировалось видео, на котором поток воды уносит мужчину. Исходя из видеозаписи, он мертв или без сознания, поскольку не пытается противостоять стихии.

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Автор: Лариса Козовая