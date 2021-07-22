В Одессе разыскали мужчину, которого считали погибшим во время мощного ливня.
Об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии.
"Человек, которого в Аркадии снесло водой, жив", - сообщили в пресс-службе. По их сведениям, пострадавший госпитализирован в одну из городских клинических больниц. Другие подробности пока не сообщаются.
Читайте такжеВ Одессе сорвало крышу здания приюта для людей с инвалидностью и пенсионеров (фото)
Напомним, в Одессе разыскивали мужчину, который мог погибнуть во время ливня на побережье. Информация о погибшем человеке появилась в социальных сетях. Также тиражировалось видео, на котором поток воды уносит мужчину. Исходя из видеозаписи, он мертв или без сознания, поскольку не пытается противостоять стихии.
Вас такжемогут заинтересовать новости
- В Одессе из затопленного ливнем дома спасли пять человек (фото)
- Непогода в Одессе: в мэрии заявили, что город оказался на грани катастрофы
- Доставка людей: в затопленной Одессе заметили "экскаватор-такси" с пассажирами (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram