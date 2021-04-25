В плане соблюдения карантинных ограничений украинцам следует брать пример с Европы, уверен эксперт.

В Украине во время майских праздников карантин для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 нужно сделать более жестким, необходимо все закрыть.

Об этом заявил бывший главный санитарный врач страны Сергей Бережнов в интервью OBOZREVATEL.

По словам специалиста, необходимо ввести локдаун, поскольку люди привыкли на праздники собираться вместе.

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Он утверждает, что в ближайшее время эпидемия коронавируса пойдет на спад благодаря введенным мерам, однако заболеваемость снова может пойти вверх, как только восстановятся контакты между людьми.

"Как только мы восстановим контакты, процесс снова может возобновиться. Например, мне не понятен один нюанс. Мы говорим о карантинах, об ограничениях, и вдруг сообщение о том, что "Укрзализныця" запускает на майские праздники дополнительные поезда. Сколько десятков тысяч людей они перевезут! Это же будет перемешивание! Вы посмотрите, что делается на западе. Не надо было ничего назначать, пусть бы все так и осталось. Сейчас я говорю с точки зрения заслуженного врача Украины. Я бы на майские праздники еще больше ужесточил локдаун, потому что люди привыкли собираться и праздновать. Предприятия будут закрыты, нужно все закрыть. Посмотрите, как ограничений придерживаются за рубежом. Пример – похороны принца Филиппа. Члены королевской семьи идут за гробом на определенном расстоянии, зашли в церковь, все надели маски и сели на расстоянии друг от друга", – заявил эксперт.

Карантин в Украине на праздники: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко