Церемония не была публичной, на ней присутствовали не более 30 гостей.

В субботу, 17 апреля, в Великобритании проводили в последний путь супруга королевы Великобритании Елизаветы II, герцога Эдинбургского принц Филиппа.

Монарха похоронили в часовне Святого Георгия (Виндзорском замке), являющейся частью дворцового комплекса в Виндзоре, пишет DW.

Число гостей на самой церемонии не превышало 30 человек. Среди приглашенных были трое родственников принца Филиппа из Германии.

Читайте такжеПрощание с принцем Филиппом нарушила голая женщина (видео)От публичной церемонии прощания королевская семья отказалась, а британцев попросили не приезжать на похороны и не собираться толпами возле Виндзорского замка в связи с пандемией COVID-19. Похороны прошли с соблюдением карантинных ограничений, участники церемонии носили черные защитные маски, соблюдали дистанцию.

Похороны принца стали для королевы первым появлением на публике после смерти супруга. В день похорон жители Великобритании почтили его память общенациональной минутой молчания.

Во время траурной процессии гроб с телом Филиппа привезли на катафалке на отпевание в часовню Святого Георгия. Возглавляли церемонию старшие из четырех детей королевской четы - принц Чарльз и принцесса Анна.

На церемонии прощания присутствовали и внуки покойного, среди которых и принц Гарри. Его супруга Меган Маркл, по информации СМИ, наблюдала за происходящим из США.

Во время отпевания принца архиепископ Кентерберийский отметил, что покойный вел "жизнь служения". За герцога произнесли молитву, подчеркнув "его непоколебимую веру и верность, его высокое чувство долга и порядочность, его жизнь служения нации и Содружеству, а также отвагу и вдохновение его руководства".

После церемонии отпевания гроб с телом поместили в 200-летнюю усыпальницу, где уже похоронены 24 члена королевской семьи.

Ожидается, что после смерти Елизаветы II гроб с телом принца Филиппа перенесут из этой усыпальницы под общую для них двоих могильную плиту в подземный склеп часовни короля Георга VI. Там похоронены родители королевы и ее сестра принцесса Маргарет.

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Автор: Катерина Комолова