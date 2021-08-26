Суд состоялся еще в феврале, но депутат об этом ничего не знала.

Печерский райсуд Киева арестовал квартиру депутата от "Голоса" Александры Устиновой и объявил ее в автомобиль в розыск. Она связывает это с перепалкой с заместителем ГУ Нацполиции в соцсети.

Об этом Устинова написала в Facebook.

Депутат уточнила, что о решении судей, которое было принято еще в феврале, узнала лишь недавно, когда соответствующее исполнительное производство получила через приложение "Дия".

Устинова пояснила, что этому предшествовала словесная перепалка с заместителем ГУ полиции в комментариях в Facebook.

Читайте такжеЖурналист показал, как самолет "Мрия" выглядит изнутри (фото)По ее словам, полицейский обозвал ее "тупой овцой" и "бродячим животным", на что депутат отметила, что он не достоин носить звание офицера.

Также Устинова обратилась в полицию, чтобы правоохранительные органы проверили его имущество на возможное незаконное обогащение. Однако проверку, отметила парламентарий, не проводили из-за якобы личных отношений заместителя ГУ Нацполиции с бывшей женой скандального Насирова.

После полугодового расследования внутренняя безопасность Нацпола оправдала действия правоохранителя, заявив, что его страницу взломали неизвестные, пояснила нардеп.

"Так вот, вместо расследований внутренней безопасности наш реформированный полицейский подал 6 судебных исков против меня, потому что как это так я написала, что такой уважаемый человек не может носить звание офицера", – ответила Устинова.

По решению суда Устинова должна выплатить оскорбленному копу компенсацию размером с "почти трехмесячную зарплату".

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Автор: Яна Ставская