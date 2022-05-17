Каждый авторизованный пользователь Киевстар ТВ на сайте платформы может отдать свой голос за тех, кто преданно защищает Украину.

На платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ недавно стартовало интерактивное голосование за народных героев Украины - отдельных людей или сборных персонажей, действия которых получили большую огласку и общественную поддержку за последнее время и стали открытием нашего времени. Цель проекта - сбор средств для нужд Вооруженных Сил Украины.

Так, каждый авторизованный пользователь Киевстар ТВ на сайте платформы может отдать свой голос за тех, кто преданно защищает Украину. Также среди претендентов на статус "Народного героя" - Чернобаевка, которая стала порталом в тот мир для врага, Конотопские ведьмы, которые являются магическим оружием против рашистов, Интернет войска Украины, волонтеры, Призрак Киева, пес Патрон и т.д. С перечнем всех героев можно ознакомиться на сайте. Стоимость голоса составляет 10 грн, за одну транзакцию можно отдать до 50 голосов. Количество транзакций неограниченно.

Организаторы рассказывают, что все вырученные средства будут отправлены на официальные счета ВСУ, а отчет о собранных деньгах и итогах голосования будут опубликованы на сайте Киевстар ТВ. Голосование продолжается до 15 июня 2022 года.

"Сейчас важно всеми возможными способами и проектами отмечать отвагу украинцев, важность тех или иных событий или даже объектов в приближении нашей победы. Верим в нашу Победу и делаем для этого все возможное", - комментируют в Киевстар ТВ.