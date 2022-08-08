Коллаборанты не знают, что спрашивать на псевдореферендуме и как присоединить регион к РФ.

Коллаборанты на Херсонщине не готовятся к проведению анонсированного на 11 сентября "референдума" после "болезни" назначенного оккупантами "руководителя области Владимира Сальдо.

Об этом заявил политолог Владимир Молчанов в эфире телеканала "Эспрессо".

"Пока нет уверенности, что у коллаборантов есть не то что возможность, а даже желание провести 11 сентября так называемый референдум. Все было завязано на Сальдо, ведь его люди, которые никак не связаны с другим Херсонским коллаборантом Кириллом Стремоусовым, готовили техническую документацию", - отметил он.

По словам политолога, оккупанты сами не знают, как присоединить захваченный регион.

"Никто даже не готовит помещение, особенно на правом берегу Днепра, где продолжаются активные боевые действия. Похоже на то, что оккупанты даже сами не знают, что спрашивать в референдуме и как вообще присоединить Херсонщину", - пояснил Молчанов.

Он добавил, что российские оккупанты в Херсонской области изменили стратегию.

"Коллаборанты не ищут и не готовят мелких предателей Украины, которые бы стали членами комиссии по проведению псевдореферендуму. Известно также, что в Херсон приезжали российские политтехнологи, после которых изменились билборды - на них появились вышивки. До оккупантов дошло, что херсонцы имеют украинскую идентичность", - подытожил эксперт.

Как сообщал УНИАН, ранее поступила информация, что Херсонский коллаборант Владимир Сальдо, сотрудничающий с российскими оккупантами, внезапно лег в больницу. Есть информация относительно возможного отравления.

Позже предателю стало хуже, поэтому медики подключили его к аппарату ИВЛ и отправили в кому. Впоследствии стало известно, что его госпитализировали из Крыма в одну из московских больниц.

На днях у Сальдо диагностировали отравление, в котором подозревают горничную и повара.

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