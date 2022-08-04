Сальдо, вероятно, просто испугался партизанов, отметил пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук.

Херсонский предатель Владимир Сальдо, сотрудничающий с российскими оккупантами, внезапно лег в больницу.

Об этом он написал в своих соцсетях.

Сальдо заявил, что на лечении настаивал "министр здравоохранения".

"Я, конечно, отказался, но министр привел в кабинет врачей, которые, сделав обследование, настояли на немедленной госпитализации. Обсудив с "председателем правительства", коллегами, решил согласиться с предложением врачей", - написал Сальдо.

Коллаборант временно передал свои обязанности "председателю правительства" С.В. Елисееву.

Пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук предположил у себя в Telegram, что Сальдо, вероятно, просто испугался партизанов и российской ФСБ, "которая списывает предателей".

Как писал УНИАН, в оккупированном Беловодске в Луганской области партизаны обстреляли авто с "народным мэром" и его "заместителем".

Вас также могут заинтересовать новости: