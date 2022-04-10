Обучение в Каразинском университете возобновили на прошлой неделе, студенты учатся дистанционно.

Российские оккупанты продолжают беспощадные бомбардировки Харькова. Вместо аудитории и доски - погреб дома, обустроенный своими руками. Именно так через постоянные ракетные удары свои лекции по литературе преподаватель Харьковского национального университета имени Каразина Михаил Сподарец проводит уже вторую неделю.

В погребе чувствует себя безопаснее, сирены не отвлекают от лекций, рассказал Сподарец в комментарии Общественному.

"Когда пролетал самолет, у меня тут неподалеку бомбили завод Шевченко, танковое училище, на Холодную гору прилетало. Воздушной тревоги не было, а самолет было слышно, так я сразу сюда запрыгивал. Понял, что так безопаснее", - вспоминает Сподарец.

В погребе преподавателя есть все необходимое: вода, одеяло, теплые вещи, а также домкрат.

"Есть опасность в этом подвале, что его может завалить. По крайней мере, бетонную плиту на нем я сам заливал, сосед помогал мне. Я спустил вниз автомобильный домкрат, есть железные балки, по крайней мере можно будет поднять ляду вверх", — говорит преподаватель.

Обучение в Каразинском университете возобновили на прошлой неделе, студенты учатся дистанционно.

"Ищем новые формы работы. Часть преподавателей, которые живут на Алексеевке, в метро фактически живут. Часть - кто где. Вот у меня есть возможность, я спокойно выхожу на лекции", - говорит Михаил Сподарец.

От привычного для себя костюма и галстука на время преподавания в погребе отказался.

"Я преподаю постмодерну литературу, и я подумал, что если постмодерна литература, то и преподаватель должен выглядеть постмодерно", - рассказал Сподарец.

Отметим, за 1,5 месяца с начала войны русская армия уничтожила 1716 жилых домов в городе.

В начале марта от взрыва с мощной ударной волной пострадали два корпуса одного из старейших университетов Восточной Европы Харьковского национального университета имени В. Каразина - фасады зданий остались без окон. Погибших и пострадавших в самом университете не было.

Как сообщили в Минобразования, сейчас университет находится в Харькове. Министерство готово, в случае ухудшения ситуации, предложить разные варианты, в том числе перемещение университета. В Полтаве, по приглашению ректората "Полтавской политехники", в относительной безопасности перемещены и развернуты элементы критической инфраструктуры университета: резервные сервера для обеспечения электронного документооборота, учебно-методических материалов, обеспечение образовательного процесса, работы веб-ресурсов.

В Харькове исполняет обязанности большинство работников. В частности, бухгалтерская служба, административно-хозяйственная часть и тому подобное.

С 28 марта ХНУ запустил образовательный процесс в дистанционном режиме.

Ситуация в Харькове и области

4 апреля в Минобороны Украины предупреждали, что оккупанты готовятся окружить силы ООС и захватить Харьков. В то же время городской голова Игорь Терехов призвал жителей не паниковать и заверил, что город хорошо вооружен и подготовленное к обороне.

По словам председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, на Харьковщине выявляют такие же зверства россиян, как и в Буче. В качестве одного из многочисленных примеров он привел случай, когда прямо посреди дороги россияне из артиллерии расстреляли авто, где была семья с ребенком.

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