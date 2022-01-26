Учения будут в разных регионах, подготовку мероприятий уже начали.

Министерство внутренних дел Украины проведет в разных регионах страны учения для населения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщается на сайте МВД со ссылкой на министра внутренних дел Дениса Монастырского.

Он также отметил, что в Украине проверят работу систем гражданской безопасности в населенных пунктах.

"К учениям будут привлечены лучшие специалисты и инструкторы ГСЧС, НПУ, НГУ и ГПСУ. Акцент будет сделан на вопросе безопасности обращения со взрывоопасными предметами. Все инструкторы проходили мощные учения за рубежом в Британии, США, Канаде, Польше и других странах", - сказал Монастырский.

Читайте такжеТеробороне нужно почти 2,8 миллиарда гривень для мест дислокации - РезниковВрио главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сообщил, что ГСЧС уже начала подготовку к этим учениям.

"В онлайн-режиме была собрана Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям для того, чтобы органы власти на местах глубже поняли содержание учений. Вместе мы проговорили основные вопросы: оповещение, порядок использования защитных сооружений, эвакуацию. Все это самое элементарное, что нужно для нормального функционирования системы гражданской защиты", - отметил Крук.

Как сообщал УНИАН, власти Киева назвала метро главным бомбоубежищем города в случае вторжения России.

Также УНИАН писал, что следует класть в тревожный чемодан.

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