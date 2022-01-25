Служба безопасности провела совместные учения с полицией, Нацгвардией и Госслужбой по чрезвычайным ситуациям в условиях, максимально приближенных к реальным.

Служба безопасности Украины провела тактико-специальные учения на базе международного аэропорта "Антонов" в Киевской области: спецназовцы украинской спецслужбы обезвредили условных "террористов", захвативших самолет с пассажирами и один из авиационных объектов.

Как сообщает пресс-служба СБУ, тренировки проводили совместно с полицией, Нацгвардией и Госслужбой по чрезвычайным ситуациям в условиях, максимально приближенных к реальным.

По легенде учений, условные "террористы" захватили заложников в самолете и требовали его приземления. При этом их "сообщники" захватили диспетчерскую башню в аэропорту и выдвинули условия освобождения "пострадавших".

После отработки установленного алгоритма действий руководители оперативного штаба приняли решение о проведении силовой фазы. Во время ее реализации правоохранители обезвредили "злоумышленников" и "освободили" заложников.

В ведомстве отметили, что такие тренировки проводят для совершенствования межведомственного взаимодействия в сфере предотвращения и нейтрализации террористических угроз, в частности, на стратегически важных объектах критической инфраструктуры.

СБУ также опубликовала фото и видео с тренировок.

Как сообщал УНИАН, ранее СБУ показала, как обезвредила "террористов" в киевском метро. Силовики провели антитеррористические учения в подземке и разыграли ситуацию с терактом.

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