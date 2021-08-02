Только в Киеве будут задействованы более 10 тысяч полицейских и нацгвардейцев.

Министерство внутренних дел готовит беспрецедентные меры безопасности на празднование 30-й годовщины Дня Независимости Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил во время презентации мероприятий ко Дню Независимости на всеукраинском форуме "Украина-30. Имидж Украины".

"Мы мобилизуем все усилия для того, чтобы можно было реагировать на любые события, которые могут возникнуть в эти дни. А именно для этого с 16 августа по всей Украине будут нести дежурство более 2 тысяч нарядов полиции. Только в городе Киеве на дне празднования будут задействованы более 10 тысяч полицейских и нацгвардейцев, которые будут смотреть и обеспечивать нашу с вами безопасность", - сказал Монастырский.

Также, как сообщил министр, с 21 августа все силы и средства МВД будут переведены на усиленный режим работы.

Читайте такжеВрачи рассказали о самочувствии женщины, которую в Днепре трижды переехал сожитель (видео)"С целью нейтрализации возможных рисков и угроз во время празднования годовщины независимости будут задействованы также подразделения быстрого реагирования, взрывотехники, кинологи, дополнительные оперативно-следственные группы. Чтобы не допустить дестабилизацию оперативного состояния, мы проведем оперативно-профилактические мероприятия, которые будут направлены на предотвращение незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ", - сказал Монастырский.

Он отметил, что граждане Украины должны с пониманием отнестись к мерам безопасности (возможных рамок и проверок безопасности), которые будут беспрецедентными к этому празднику.

Также для мобильности сил правоохранителей будут задействованы авиационные резервы и силы водной полиции.

Глава МВД сказал, что еще одной новацией станет отработка алгоритма реагирования на киберугрозы.

Монастырский убежден, что правоохранителям удастся обеспечить высокий уровень безопасности для всех, кто примет участие в торжественных мероприятиях, - как граждан, так и иностранных гостей.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, планируют ли пересматривать условия карантина в УкраинеТак, с целью обеспечения и координации безопасности МВД на базе Национальной полиции развернет межведомственный ситуационный центр, который будет работать круглосуточно. Этот центр будет координировать деятельность Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной миграционной службы и Национальной гвардии.

Ранее УНИАН сообщал, что Зеленский презентовал мероприятия к 30-му Дню Независимости Украины. Программа предусматривает военный парад, концерт, праздничное шоу.

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Автор: Виталий Саенко