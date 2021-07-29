Участники группы утверждают, что их пригласили на интервью – накануне скандала вокруг русского языка.

Группа Green Grey заявила, что их участие в фильме об Украине, приуроченного к 30-летию Независимости, отменили.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице музыкантов в Instagram.

24 августа телеканал "Украина" ко Дню Независимости покажет документальный фильм об украинской истории, в частности истории музыки, уточнили в Green Grey.

Участники группы утверждают, что их пригласили на интервью – накануне скандала вокруг русского языка. Авторы проекта хотели осветить украинскую музыку 1996-го. Речь шла, уверяют в группе, о песне "Под дождем".

Читайте такжеВ Украине перенесли День молодежи: названа новая дата"Мы, конечно же, согласились и назначили интервью на пятницу, 30 июля. Только что мне позвонила девушка из редакции и слезливым голосом извинялась. Сообщала мне, что наше интервью отменяется, что не находит связи и что 100 начальников над ней... Короче, сверху попросили вычеркнуть! Слово "вычеркнуть". Как пишется, так и слышится, – заявили музыканты.

Скандал с Green Grey: что происходит

27 июля Green Grey сообщил о внезапном исключении группы из программы концерта к 30-летию Независимости на НСК "Олимпийский".

Музыканты объяснили такое решение организаторов тем, что их песня, которую они собирались исполнить на сцене, написана на русском языке – "Под дождем".

На Банковой в тот день ответили, что решение никоим образом не связано с исполнением на русском языке. Группу решили исключить из-за неадекватной реакции одного из музыкантов на Закон о языке. Также в ОП обвинили Green Grey в "искусственном раздувшемся конфликте".

Автор: Яна Ставская