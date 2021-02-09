В Музее детства собрали экспонаты, которые показывают детство 60-90-х годов ХХ века.

В Днепре открыли Музей детства, который является филиалом Днепровского научно-технического музея «Машины времени».

Новый музей расположился в доме, где в свое время жили рабочие Брянского завода, сообщает "Радио Свобода".

В Музее детства собрали экспонаты, которые показывают детство 60-90-х годов ХХ века, а над его созданием работали 6 лет.

Коллекция музея насчитывает около тысячи ретроэкспонатов, среди которых игровые автоматы, настольные игры, книги, игрушки, техника, фотографии, открытки, посуда, одежда и тому подобное. В музее представлены игрушки, изготовленные в Днепре: на большом комбинате детской игрушки, а также промышленных и даже оборонных предприятиях города. Некоторыми экспонатами можно даже играться.

Экспозиция расположена в трех залах:

"Настольные игры и игровые аттракционы";

"Мир игрушек";

"Выставочное артпространство".

Экспозицию музея хотят постоянно дополнять и обновлять: музей принимает в дар от горожан игрушки со времен их детства.

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Автор: УНИАН