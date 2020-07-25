Во Львове начали работать полицейские мотопатрули (фоторепортаж)

Мотопатрульные оснащены специальными приборами связи, средствами личной безопасности, а также дополнительно прошли курсы домедицинской помощи.

Патрульная полиция сегодня, 25 июля, торжественно запустила мотопатруль во Львове.

Об этом сообщается на странице патрульной полиции Украина в социальной сети Facebook.

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«Сегодня состоялся торжественный запуск мотопатруля во Львове. 9 патрульных прошли специальный курс подготовки по управлению мотоциклом в полицейском режиме. Мотопатруль позволит еще эффективнее реагировать на потребности общества, в частности, в случаях дорожных происшествий», - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что мотопатрульные оснащены специальными приборами связи, средствами личной безопасности. Также они дополнительно прошли курсы домедицинской помощи.

Напомним, в августе 2018 года полицейские мотопатрули запустили в Киеве.

Как сообщал УНИАН, патрульные полицейские Львова устроили акцию благодарности медикам.

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