Патрульные полицейские Львова устроили акцию благодарности медикам (видео)

Для врачей такая акция стала полной неожиданностью.

Они работают, чтобы другие оставались дома. Патрульные полицейские Львовщины поблагодарили врачей за работу.

Два десятка копов на четырех полицейских машинах приехали к областной инфекционной больнице. Через громкоговоритель, соблюдая дистанцию, патрульные обратились к медикам. Пожелали им победить в борьбе с вирусом, говорится в сюжете ТСН.

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Для врачей такая акция стала полной неожиданностью. Говорят, это было очень искренне и трогательно.

Как сообщал ранее УНИАН, в Луцке медики исполнили зажигательный «антикоронавирусный танец».