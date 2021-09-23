Всего выставили на продажу четыре купюры.

Редкую купюру в 100 долларов выставили на продажу. За нее просят 1,5 долларов, что составляет почти 40 тысяч гривен.

Соответствующее объявление обнародовано на OLX.

"Редкие 100-долларовые банкноты с красивым номером. Состояние банкнот – ABOUT UNCIRCLATED", – указано в объявлении.

Особенность этой банкноты – якобы редкий номер LF 60000004 A.

Именно на этой банкноте есть пятно от чернил, что может вызвать проблемы, если ее захотят обменять.

Читайте такжеБританская старушка нашла монету стоимостью в сто тысяч фунтов в коробке с хламомВсего в объявлении фото четырех купюр и в номере каждой несколько раз подряд повторяется одна и та же цифра.

Купюры с редкими номерами можно продать дороже их номинальной стоимости, но главное условие для бониста - человека, коллекционирующего банкноты – идеальное состояние купюры.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве мужчина стал счастливыми обладателем редкой монеты, которую ему дали на сдачу в одном из супермаркетов на Троещине. За редкую железную гривну 1995 года он может получить почти 1 тысячу гривен.

Автор: Анастасия Горбачева