Редкую купюру в 100 долларов выставили на продажу. За нее просят 1,5 долларов, что составляет почти 40 тысяч гривен.
Соответствующее объявление обнародовано на OLX.
"Редкие 100-долларовые банкноты с красивым номером. Состояние банкнот – ABOUT UNCIRCLATED", – указано в объявлении.
Особенность этой банкноты – якобы редкий номер LF 60000004 A.
Именно на этой банкноте есть пятно от чернил, что может вызвать проблемы, если ее захотят обменять.
Читайте такжеБританская старушка нашла монету стоимостью в сто тысяч фунтов в коробке с хламомВсего в объявлении фото четырех купюр и в номере каждой несколько раз подряд повторяется одна и та же цифра.
Купюры с редкими номерами можно продать дороже их номинальной стоимости, но главное условие для бониста - человека, коллекционирующего банкноты – идеальное состояние купюры.
Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве мужчина стал счастливыми обладателем редкой монеты, которую ему дали на сдачу в одном из супермаркетов на Троещине. За редкую железную гривну 1995 года он может получить почти 1 тысячу гривен.