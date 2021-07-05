Речь идет о монетах 1995 года выпуска.

В Украине некоторые монеты номиналом в 1 гривню можно продать по цене от 8 до 16 тыс. грн, в зависимости от состояния.

Об этом сообщает аукцион Violity.com.

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Речь идет о монетах 1992 года выпуска. По словам нумизматов, это достаточно редкие монеты, которые отличаются гладкой чеканкой ребра.

Монету, на которой сохранилось 95% рельефа, можно продать за 15,6 тыс. грн.

Монету 1996 года выпуска, но в плохом состоянии можно продать почти за 8 тыс. грн.

Испорченные монеты

25 июня 2021 года Национальный банк Украины выставил на аукцион лом изношенных и выведенных из обращения монет общим весом около 45,8 тонны.

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Автор: Елена Коваленко