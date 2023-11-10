Автостанция является частью глобального проекта под названием "Умный автовокзал".

В Киеве после реконструкции открылась автостанция Дачная. Это первая автостанция в Украине, которая была модернизирована с начала полномасштабного вторжения РФ - сообщает пресс-служба Укрпас.

Открытие автостанции состоялось при участии заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергея Деркача, председателя Государственной службы по безопасности на транспорте Евгения Зборовского и владельца компании Укрпас Олега Мищенко.

Так, был полностью обновлен фасад станции, проведен ремонт внутри помещения, ремонт уборных. Также автостанция инклюзивная, имеет комнату по уходу за ребенком и удобный зал ожидания с кофейней. Также на автостанции установлен терминал для пополнения и покупки карт на проезд в общественном транспорте от Киев цифровой.

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Автостанция стала второй в Украине, где внедрено автостанционное решение. Оно является частью глобального проекта под названием "Умный автовокзал".

"Автостанция Дачная - пример удобного сервиса для пассажира и перевозчика. Вместе с партнерами Киевпассервис Укрпас ввел инновационную цифровую систему "умного" автовокзала. Речь идет об автономной системе и ряде финансовых услуг, которые позволяют обеспечить безопасность пассажира, а также сделать работу перевозчика максимально комфортной", - рассказал Олег Мищенко.

Он напомнил, что полноценное автостанционное решение уже год работает на центральном автовокзале Киева.

"Это закрытая территория, автоматическая фиксация автобусов при заезде/выезде с автовокзала, турникеты по считыванию QR-кода билета, возможность воспользоваться доступными опциями на автовокзале без помощи человека и многое другое. Эти опции также внедрены на автостанции Дачная", - добавил владелец Укрпас.

По его словам, сейчас очень важно аккумулировать усилия государства и бизнеса в борьбе с нелегальными перевозчиками.

"Для нас важно, чтобы перевозчики работали легально, обеспечивали безопасность пассажира и платили налоги. Налоги - поддержка ВСУ, ВСУ - победа, - резюмировал Олег Мищенко.