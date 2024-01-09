Можно говорить об определенном противоречии, отметил специалист.

Юрист Андрей Топчий объяснил, противоречит ли Конституции Украины возможный призыв лиц с 3-й группой инвалидности и могут ли их мобилизовать в будущем, пишет "Зеркало недели".

По его словам, в данном случае можно говорить об определенном противоречии между правом на здоровье (ст. 49 Конституции Украины) и воинской обязанностью (ч. 2 ст. 65 Конституции Украины). Проще говоря, согласно Конституции, каждый гражданин Украины обязан защищать свою страну, однако реализация этой обязанности возможна, когда состояние здоровья позволяет.

"Стоит отметить, что сама по себе инвалидность не является основанием для освобождения лица от воинского долга. Таким основанием является принятие решения о признании лица непригодным с исключением из воинского учета. Вместе с тем, законодатель отдельно отметил, что лица с инвалидностью согласно ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" имеют отсрочку от мобилизации", - пояснил он.

Юрист считает, что мобилизация лица с инвалидностью сама по себе не противоречит Конституции Украины, ей противоречило бы признание непригодного к службе пригодным. Он надеется, что после принятия закона о мобилизации отсрочка от воинской службы для людей с 3-й группой инвалидности все же сохранится.

"Окончательно этот вопрос может быть решен только Конституционным судом. Конечно, это не значит, что я поддерживаю утрату отсрочки для инвалидов третьей группы. Более того, надеюсь и надеюсь, что такая отсрочка сохранится", - пояснил он.

Мобилизация в Украине по-новому - актуальное

Как писал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрированы четыре законопроекта о мобилизации - правительственный и три альтернативных.

Последним из зарегистрированных документом предусмотрено, в частности, урегулирование вопросов прохождения и увольнения с военной службы, ведения воинского учета. Один из его авторов - нардеп Дмитрий Разумков сообщал, что предлагается сохранить граничный возраст призыва на срочную службу на уровне 27 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: