По его мнению, страна должна работать с отношением людей к процессу мобилизации.

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин считает, что люди, которые говорят о расформировании ТЦК, абсолютно ничего не понимают в том, как построена система в армии, как все работает и как может работать.

"Это пустые абсолютно слова, которые за собой ничего не несут. Такое говорят те, кто, видимо, хочет внимания к себе. Проблема же не в существовании ТЦК, не в самой аббревиатуре. Проблемой является то, что там коррупция. Проблема в том, что иногда мы можем наблюдать несправедливый подход к мобилизационному процессу. На это надо влиять", - сказал он интервью NV.

Военный отметил, что ему тоже не нравится, как сегодня в Украине происходит мобилизация.

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"Действительно, есть рекрутинговые центры, они могут помочь и облегчить процесс. В Третьей штурмовой бригаде достаточно успешный опыт рекрутинга. Но могу сказать, что вся страна не сможет в наших реалиях перейти исключительно на рекрутинговые центры. Отказаться от мобилизации мы не в состоянии", - заявил Жорин.

По его мнению, страна должна работать с отношением людей к процессу мобилизации.

"Это можно было делать за счет обязательной подготовки гражданского населения. Еще до начала полномасштабной войны я занимался такой подготовкой. Так вот, даже сейчас после окончания каждого курса подготовки, есть всегда несколько человек, которые добровольно идут в армию. Это люди, которым не хватало чего-то для того, чтобы это решение принять. Или они чего-то боялись и перестали бояться после этого курса, или они просто поняли, им уже не надо объяснять, почему и ради чего все это происходит", - пояснил он.

Жорин считает, что кроме несправедливости со стороны ТЦК есть еще и абсолютно неадекватная позиция гражданских по отношению к ТЦК. Защитник пояснил:

"Мы сами виноваты в том, что сейчас происходит. Я не разделяю общество на тех, кто воюет, и тех, кто не воюет, мы все украинцы и все несем ответственность. Но мы можем это изменить. Надо улучшать репутацию войска и ТЦК в частности, но параллельно с этим обязательно жестко бороться с коррупцией и проявлениями несправедливости. Всегда должно быть наказание. Так же, как и с МСЭК. Кроме фотографий обысков, шкафов с деньгами, всего этого абсурда, общество должно увидеть реальное наказание этих людей. Чтобы было ощущение, что да, человек нарушил закон, но его наказали. Ну, значит, какие-то все же законы справедливости существуют".

Он убежден, что рекрутинговые центры надо создавать творчески, по-современному, и в таком случае они будут давать результат.

"Просто открыть помещение и сказать "приходите" - этого недостаточно. Хотя иногда бюрократическая система именно так видит существование рекрутинговых центров. Эта работа требует инициативы, команды, тогда мы получим результат, у нас будет и поток добровольцев, и параллельно с этим поток мобилизованных людей, но в нормальном морально-психологическом состоянии", - добавил он.

Работа ТЦК в Украине

Народный депутат, член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский раскритиковал идею, высказанную некоторыми депутатами, о том, что следует расформировать ТЦК и отправить их работников на фронт. Он назвал такие заявления своих коллег непродуманными и вредящими интересам национальной безопасности и обороны Украины.

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