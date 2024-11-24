По словам военного, есть бригады, которые "показывают результат", но им не хватает личного состава.

Высшее военное руководство Украины допускает ошибки при комплектации личного состава. Об этом в интервью NV сказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

По его словам, сегодня на фронте есть бригады, которые "показывают результат", но им не хватает личного состава, и это стоит исправить.

"За счет этого уже будем иметь опытное управление, будем иметь опытную сержантскую ветку, что чрезвычайно важно на поле боя и что невозможно вообще во вновь созданной бригаде создать", - отметил военный.

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По его мнению, сейчас процесс комплектации ВСУ далек от совершенства, но, вероятно, в ближайшее время "увидим эффективное решение":

"Мы создаем новые бригады, а потом жалуемся, что их нечем обеспечивать, офицеров на них не хватает, применить мы их не можем, даже если укомплектовали. А рядом с этим есть старые, успешные бригады, которые все это имеют, но не хватает личного состава".

Кроме того, по мнению Жорина, личный состав, который попадает в опытную бригаду, к опытным командирам, гораздо быстрее адаптируется, интегрируется и гораздо быстрее может эффективно выполнять боевые задачи.

"Этого почти невозможно достичь в "нулевой" бригаде, которая попадает на линию фронта, учитывая ту динамику событий, которая есть сейчас, а она чрезвычайно высока", - резюмировал военный.

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