Однако военное руководство должно осуществлять ротацию защитников и защитниц.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что пока речь не может идти о демобилизации военных, ведь война продолжается. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил на брифинге в Киеве.

"О демобилизации, мне кажется, говорить рано. Война продолжается", - отметил он.

В то же время, глава государства подчеркнул, что военное руководство должно осуществлять ротацию защитников и защитниц.

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"И это происходит под руководством главнокомандующего и Генштаба... Они этим занимаются. И должны этим заниматься они и командующие на местах. И очень важно, чтобы они понимали, чем живет военный сегодня, насколько он готов дальше воевать, надо ли ему восстановить свои силы", - сказал Зеленский.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, 30 мая Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает увеличение доплаты и отпусков для военных.

Законопроектом предусмотрено, что во время действия военного положения военнослужащим ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение от 30 тысяч до 100 тысяч гривень пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач. Кроме того, предлагается срочникам ежемесячно выплачивать дополнительное вознаграждение в размере 6 тысяч гривен.

Депутаты также предлагают ввести 40 дней отпуска для военных.

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