Предполагается, что военные будут иметь 40 дней отпуска и увеличены доплаты ряду военнослужащих.

Верховная Рада сделала шаг к увеличению доплат и отпусков для военнослужащих.

Как сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко за принятие законопроекта в первом чтении от парламентской рабочей группы "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов, связанных с прохождением военной службы во время действия военного положения" (регистрационный номер 9342) проголосовало 333 народных депутатов.

Как сообщает УНИАН, законопроектом предусмотрено, что во время действия военного положения военнослужащим ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение от 30 тысяч до 100 тысяч гривен пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач в порядке, размерах и на условиях, установленных Кабинетом Министров Украины. Кроме того, предлагается военнослужащим срочной службы ежемесячно выплачивать дополнительное вознаграждение в размере 6 тысяч гривен.

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Выплаты в 6 тысяч гривен в месяц также предусмотрены для военнослужащих, получивших травму (ранение, контузию, увечье), связанную с защитой Родины во время ведения боевых действий, и которые зачислены в распоряжение соответствующего командира во время временной непригодности к военной службе. Для курсантов вузов выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 2350 грн в месяц.

Также законопроектом предусмотрено увеличение срока отпусков для военнослужащих. В особый период во время действия военного положения военнослужащим может предоставляться часть ежегодного основного отпуска продолжительностью 30 календарных дней, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней.

Кроме того, все мобилизованные, ранее не проходившие службу в воинских формированиях, не могут участвовать в боевых действиях, если они не прошли курс базовой военной подготовки. И такой курс подготовки не может быть меньше одного месяца.

Доплаты военным-что известно

Как сообщал УНИАН, вчера народный депутат Украины Ярослав Железняк написал, что для реализации этих норм законопроекта, по словам нардепа Железняка, необходимо ориентировочно до 10 млрд грн из бюджета. При этом отметил, что в этом году это составит более 1,9 млрд грн до конца года.

Ранее, в начале полномасштабной войны, украинское правительство утвердило дополнительные вознаграждения для военных, тем, кто принимает непосредственное участие в боевых действиях, установили дополнительную выплату в размере 100 тысяч гривен в месяц, а также еще дополнительное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен в месяц для служащих других военных и силовых подразделений.

Позже правительство решило, что с 1 февраля доплаты будут иметь только те, кто выполняет боевые задачи.

10 апреля Верховная Рада проголосовала за то, чтобы вернуть военным доплаты в размере 30 тысяч гривен, приняв законопроект №8312, но его постановлением заблокировано для подписания.

В Министерстве финансов заявляли, что в бюджете нет средств на такие значительные выплаты.

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