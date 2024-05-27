Не успел обновить данные за 60 дней: эксперт раскрыла, как за это накажут

На законодательном уровне усилили административную ответственность за нарушение правил воинского учета.

Если военнообязанный не успел обновить свои данные за 60 дней, ему грозит ответственность.

Как сообщила "Суспільному" ровенский эксперт по мобилизационным вопросам и воинскому учету Наталья Печерица, на законодательном уровне усилили административную ответственность за нарушение правил воинского учета.

"К тем нарушителям, которые не успеют в течение 60 дней обновить свои данные, будут применять административный штраф. Это от 17 тысяч до 25,5 тысяч гривен. Кстати, тем, кто игнорирует эту обязанность, повестки будут присылать по любому адресу, который есть в базе ТЦК. И эта повестка будет считаться надлежащим образом врученной. А когда человек обновит данные, то он избежит ответственности и не получит этого штрафа", - отметила Печерица. Видео дня

Весомых причин несвоевременного обновления данных, которые могут человеку простить, в законе о мобилизации не прописали. Вероятно, как отмечает эксперт, для того и определили альтернативные способы обновления данных. Например, чтобы загрузить приложение "Резерв+" и обновить через него данные. Возможно, этот 60-дневный срок продлят. Но пока законом этого не предусмотрели.

"Постановление № 560 детализирует, какие есть уважительные причины неявки по повестке. Это препятствие стихийного характера, болезнь гражданина, военные действия на соответствующей территории или смерть близкого родственника. Это может быть смерть кого-то из родителей, жены, мужа, ребенка, родного брата или сестры, деда или бабки, или близкого родственника жены. И этим постановлением четко закрепили алгоритм действий: что надо человеку сделать, если он по уважительным причинам не пришел по повести", - резюмировала эксперт.

Она пояснила, если человек имеет уважительную причину, то не позднее трех дней, от определенных в повестке даты и времени, сообщить о причинах неявки. Также закрепили обязанность прибыть потом в течение семи дней. То есть сначала сообщить в течение трех дней о причине неявки, а затем в течение семи дней прибыть. Иначе - будет штраф.

Представитель военнообязанного в ТЦК прийти не сможет. Закон этого не предусматривает. Это касается также людей, которые за границей. Они должны обновить данные лично.

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С 18 мая 2024 года в течение 60 дней все военнообязанные должны обновить учетные данные. По словам адвоката Сергея Дубка, также эта норма касается забронированных, лиц с отсрочкой и женщин-военнообязанных.

В случае не уточнения в течение 60 дней военнообязанным или резервистом фактического адреса места жительства, повестка будет направлена на его адрес зарегистрированного места жительства. Итак, направление повесток по почте начнется после 17 июля 2024 года

Недавно заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева Павел Литвин рассказал, влияет ли военно-учетная специальность на призыв в армию. Кроме того он растолковал, что означают статусы в "Резерв+".

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