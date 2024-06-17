Работникам ТЦК-бывшим военным приходилось носить с собой рентгеновские снимки и выписку из больницы о том, что они ранены.

Военный Полтавского ТЦК и СП Анатолий Чумак рассказал об опыте вручения повесток и об отношении людей к работникам ТЦК.

Как говорится в заметке Полтавского ТЦК и СП в Facebook, по состоянию здоровья Анатолий вынужден был перевестись в ТЦК и с февраля 2024 года начал выполнение обязанностей на новом месте службы.

Военный отмечает, что пришлось стать одним из "страшных людоедов", которые, по мнению граждан, "нигде не были, ничего не видели". Он отмечает, что люди очень некритично подходят к информации в медиапространстве, и "если где-то написали, что "ТЦК плохие", то всё: "ТЦК плохие", и никто не хочет разбираться".

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"У нас ребята носили с собой рентгеновские снимки и выписку из больницы о том, что ранены. Чтобы доказать гражданам, что человек под два метра роста и 100 кг веса не сбежал с фронта, а уже не имеет двух ребер и трети легкого. И не может выполнять боевые задачи - даже легкую физическую нагрузку, потому что задыхается", - вспоминает военный.

Относительно вручения повесток в ТЦК Чумак подчеркивает, что это необходимые меры. Эту задачу должен кто-то выполнять - и ее возложили на военных с боевым опытом. При этом он отмечает, что военнослужащие ТЦК не имеют целью "отправить всех воевать, чтобы они там погибли", а стремятся, чтобы украинцы как можно быстрее одолели врага и одержали победу.

Он напоминает, что в первые два-три месяца в начале войны украинцы из народа превратились действительно в нацию.

"Но потом опять какая-то такая натура проявилась, что "те украли, те ничего не делают, а почему я это должен делать, зачем оно мне нужно", или "я пойду уже, как придут в Полтаву". Но зачем ждать того момента, когда Полтаву сотрут с лица земли, чтобы пойти в армию? Если это все можно остановить гораздо дальше от нас", - отмечает военнослужащий.

По его словам, он понимает страх людей, однако напоминает, что сейчас всех, кого мобилизуют, направляют в учебные центры.

"Людей готовят - кого два месяца, кого больше. Учитывается каждая специальность, на которую человек готов. Должностей в армии огромное количество, и каждый нужен. Людей обеспечивают материально: если в начале войны мы шли в кроссовках и спортивных штанах, то сейчас это качественная форма, обувь, средства защиты. Хочу еще раз напомнить: служить придется всем", - подчеркивает военный.

Мобилизация в Украине - новости

Ранее юристы объяснили, что представители ТЦК не имеют права задерживать человека, забирать его личные вещи, препятствовать общению с родными и изымать автомобиль. В то же время представители ТЦК и СП могут предложить человеку пройти, или проехать в ТЦК, чтобы уточнить учетные данные. Если же человек отказывается, явно уклоняется от призыва, то работники ТЦК могут вызвать полицию.

Также юристы ранее объясняли, какое наказание может ждать за нападение на представителей ТЦК и СП или препятствование их деятельности.

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