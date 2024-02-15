Юрий Федоренко отметил, что нельзя одновременно отпустить с фронта военных.

Демобилизация военных спустя три года – плохая идея, ведь тогда Украина может понести как потери в личном составе, так и территориальные. В стране надо создать военный резерв.

Командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко отметил, что сейчас военный вызывает в обществе страх.

"Если в 2022 году на военного смотрели, как на "островок безопасности", то сейчас отношение - как к опасности. Было несколько "прикольных" случаев. Например, три месяца назад я приезжал в краткосрочную командировку. Встречался в ресторане с рядом офицеров. Хотели поужинать и обсудить текущие дела. Подходим, а ребята, которые стояли на перекуре, увидели нас - четырех военных в форме - и "рассыпались" в разные места. Заходим в ресторан - люди начинают свой взгляд опускать вниз, смотреть в телефоны, заниматься чем-то. Чувствуют опасность, потому что могут дать повестку, и следующая очередь проходить службу и защищать Родину будет именно их", - рассказал военный в интервью изданию "Украинская правда".

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Он отметил, что каждый украинец должен быть военнообязанным по достижению 18 лет.

"Когда началась полномасштабная война, вся страна стала к обороне, но мы понесли потери, потому что люди, имея оружие в руках, не знали, как его эффективно использовать и как взаимодействовать между собой. Были случаи, когда люди просто не знали, как снаряжается магазин, как он присоединяется к автомату, как работает прицел, как вообще вести огонь. Что нужно было сделать после этого? Предусмотреть в госбюджете значительное финансирование, оценить возможности учебных центров, выйти и объявить волевое решение: "Друзья, с сегодняшнего дня все, кто совершеннолетний, автоматически становятся военнообязанными, несмотря на пол". Это надо делать уже сегодня. Но это непопулярные решения", - объяснил Федоренко.

При этом он выступил против демобилизации военных через три года, потому что это будет роковая ошибка, которая приведет к потерям среди военных и к потенциальной потере территорий.

"Большинство передовых армий мира всегда заводят свой личный состав после обучения и слаживания во вторую линию обороны, чтобы люди привыкли к выстрелам, к опасности и к ощущению страха. И только после этого их задействуют в боевых условиях. Это способствует лучшему выполнению ими боевых задач и меньшим потерям. Что у нас происходит? У нас есть опытные офицеры, которые имеют бесценное - то, чему нельзя научить ни в одном учебном центре, ни в одном институте - опыт боевых действий и знания, как правильно командовать личным составом", - указал защитник.

Он указал, что если убрать с поля боя подготовленный личный состав и завести мобилизованных и тех, которые сейчас заканчивают военные кафедры, то получим людей, которые будут получать боевой опыт, умноженный на человеческие жизни.

Для решения проблемы, по его мнению, необходимо разобраться с военно-врачебными комиссиями и тем, какие категории военнослужащих могут быть демобилизованы, а также сформировать военный резерв, чтобы проводить ротации.

Новый законопроект о мобилизации - главные новости

30 января Кабмин передал в Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации. Документом, в частности, предполагается, что люди с инвалидностью всех групп будут освобождены от воинской службы. После мобилизации все граждане проходят обязательную военную подготовку сроком в 2-3 месяца. Также человек не может быть отправлен сразу на фронт после мобилизации.

В Минобороны объяснили, как будут определять количество призывников. Там отметили, что законопроектом предусмотрено создание такого механизма, который позволит пирзвать в армию столько людей, сколько нужно.

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