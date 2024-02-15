Дикий предлагает другой подход, чтобы демобилизация была поэтапной, а не массовой.

Если будет принят вариант демобилизации через 1,5-2 года службы, одной волной придется уволить около 700 тысяч человек. Заменить их таким же количеством в течение месяца или двух не удастся.

Такое мнение высказал в комментарии "Громадскому" военный аналитик и ученый, бывший командир роты батальона "Айдар" и ветеран АТО Евгений Дикий. В то же время он говорит, что проблему можно решить через постепенную демобилизацию – объективным ветеран называет срок в 3 года.

"Я бы дополнил эту норму (о демобилизации через 36 месяцев) тем, что день на "нуле" считается за 2 или даже за 3. Тогда все становится на места. Потому что день службы в ремонтном батальоне или в логистике — это тоже тяжело, но абсолютно не то же, что день в Авдеевке", – подчеркнул он.

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Это может решить проблему массовой демобилизации, считает Дикий. В частности, первыми демобилизоваться будут те, кто воевал на "нуле" дольше всех.

"Если же ввести, что на "нулях" день за 2 или за 3, то тогда "дембель" растягивается. Тогда те, кто больше всего отвоевали, будут демобилизоваться первыми, а потом вторые, третьи и далее по очереди. Тогда не будет одной большой волны, а будет постепенный процесс. Потому что на "нулях" все провели разное время. Технически здесь проблемы нет – сейчас четко идет учет, кто сколько дней провел именно в боях, а кто просто на службе. Хоть и тяжелой", – констатировал он.

Демобилизация военных: это стоит знать

Обновленный правительственный законопроект о мобилизации предлагает, что мобилизованные будут иметь возможность уволиться в случае непрерывной службы во время действия военного положения в течение 36 месяцев.

Предусматривается норма и для контрактников – они смогут демобилизоваться, если на момент, когда они отслужат 3 года, срок их контракта уже достигнет конца. Однако окончательное решение по этому вопросу все же будет принимать Ставка верховного главнокомандующего.

Командир 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии полковник Игорь Оболенский говорит, что военным на передовой нужна передышка. Однако, по его словам, в ближайшие месяцы ждать демобилизации не стоит.

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