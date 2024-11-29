Он пояснил, что в Резерв+ зарегистрированы 3,7 млн мужчин, а воюющая армия сейчас насчитывает около 1,2 млн. человек.

Украина имеет огромный мобилизационный резерв, которым "можно трижды обновить состав ВСУ". Об этом заявил экс-командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий в эфире АпострофТѴ.

"У нас мобилизационный резерв огромный. Он у нас огромный потому, что мы его не выбирали. Мы его почти не брали эти два года... Это мужчины призывного возраста, физически здоровые, которые до сих пор за эти годы так и не мобилизованы", - отметил Дикий.

При этом подчеркнул, что это он говорит о тех, кто официально зарегистрировались, согласно требованиям закона о мобилизации, но есть еще и те, которые до сих пор не зарегистрировались.

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"И если взять этих 3,7 млн, которые зарегистрировались в Резерв+, а сейчас весь состав ВСУ - это чуть больше миллиона, 1 млн 200 где-то, то мы трижды можем полностью заменить весь воюющий состав", - сказал Дикий.

Вопрос снижения мобилизационного возраста

Как сообщал УНИАН, западные медиа сообщили, что в администрации президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена давят на Украину с требованием снизить мобилизационный возраст до 18 лет, чтобы получить возможность быстро пополнить вооруженные силы для войны с Россией.

На это отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. Так, спикер ведомства Георгий Тихий подтвердил, что эта тема поднимается на переговорах, но отметил, что этот вопрос не является "точкой напряжения". По его словам, в ответ Украина сообщает партнерам о динамике мобилизации, но отмечает, что сейчас первый приоритет - это быстрая и своевременная доставка оружия Силам обороны.

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