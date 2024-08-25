Гипертония очень опасна для жизни, но не всегда дает отсрочку от мобилизации.

Гипертония встречается у многих взрослых мужчин и является очень опасной для жизни. Но не во всех случаях она дает отсрочку от мобилизации. Могут ли мобилизовать с гипертонией - зависит от степени заболевания и наличия сопутствующих нарушений. Для получения статуса "непригоден" нужно пройти ВВК и предоставить все документы о болезни.

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Берут ли в армию с гипертонией в Украине в военное время

Если у мужчины с повышенным давлением есть инвалидность, то отсрочка предоставляется обязательно. Мобилизация инвалидов возможна только по их согласию не зависимо от группы.

Если же инвалидности нет, то всё зависит от тяжести заболевания.

Мобилизуют ли с гипертонией 3 степени

Гипертонию 3 степени диагностируют при давлении 180/110 мм рт. ст. и более, а также наличии симптомов сердечно-сосудистых заболеваний.

Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ (Статья 39) определяет, что мобилизация с гипертонией III степени не проводится, если есть необратимые структурные поражения органов. Таким лицам полагается отсрочка и они могут служить только добровольно.

Отсрочку от мобилизации с гипертонией предоставляют при таких нарушениях:

симптоматические артериальные гипертензии при наличии ассоциированных состояний;

гипертония 3 степени, которая не корректируется предельно допустимыми дозами препаратов;

гипертония 3 степени с инфарктом миокарда, инсультом, сосудистой деменции, хронической гипертензивной энцефалопатии III стадии;

кровоизлияния в сетчатке с отеком диска зрительного нерва;

постоянная форма фибрилляции предсердий;

аневризма аорты;

стеноз магистральный артерий более 50%.

Если гипертония III степени диагностирована без тяжелых необратимых структурных поражений органов, то отсрочка не предоставляется. Мужчину могут призвать для службы в частях обеспечения, ТЦК и СП, медицинских и логистических подразделениях, учебных центрах, вузах, войсках связи.

Мобилизуют ли с гипертонией 2 степени

При регулярном повышении давления до уровня 160-179/100-109 мм рт. ст. ставится диагноз гипертония 2 степени. Такие мужчины признаются годными, но лишь для некоторых специальностей. Они могут служить в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, медицинских и логистических подразделениях, учебных центрах, вузах, войсках связи.

Берут ли в армию с гипертонией 1 степени в Украине

Диагноз "гипертония 1 степени" могут поставить при значениях 140-159/90-99 мм рт. ст. Хоть такое состояние может быть опасным для жизни, но отсрочку не дает. Такие мужчины признаются пригодными для службы в любых частях.

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