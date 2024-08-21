В ТЦК и СП напомнили, кому и когда нужно проходить военно-врачебную комиссию.

Решения военно-врачебных комиссий (ВВК) действительны в течение года, а те, у кого был статус "ограниченно годный" должны пройти повторный медицинский осмотр до 4 февраля 2025 года.

Об этом рассказал начальник медицинской службы Тернопольского областного ТЦК, лейтенант медицинской службы Олег Фарион, сообщила Тернопольская ОГА. Специалист пояснил, что постановление ВВК имеет определенный срок действия. То есть, в учетных целях - 5 лет, во время призыва на военную службу в особый период - год.

Если военнообязанный пользуется правом на отсрочку и имеет медицинский осмотр до 5 лет, тогда повторно проходить его не надо. Другие случаи, если военнообязанный самостоятельно хочет повторно пройти ВВК в связи с изменением состояния здоровья, тогда такой медицинский осмотр проводится вне очереди.

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Во время действия особого периода, военнообязанный осматривается терапевтом, хирургом, отоларингологом, офтальмологом, невропатологом и психиатром. Лицам старше 40 лет в обязательном порядке проводят запись ЭКГ.

Основными документами, которые определяют правила проведения военно-врачебной экспертизы является закон "О воинской обязанности и военной службе" и Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ утвержденное приказом министра обороны от 14.08.2008 №402 с изменениями.

Также Фарион объяснил, что делать при несогласии с решением ВВК.

"Пригодность к военной службе это такое состояние здоровья, которое позволяет выполнять обязанности военной службы, поэтому годный на сегодня не тождественен с диагнозом "здоровый". Однако, до 60 дней вы можете обжаловать постановления районного (городского) ТЦК и СП в областной ВВК областного ТЦК и СП. Постановления областной ВВК могут быть обжалованы в штатной ВВК региона", - детализировал он.

Мобилизация в Украине

Верховная Рада проголосовала за отсрочку от мобилизации военнообязанных, чьи неполнородные брат или сестра, погибли или пропали без вести на войне. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк вTelegram. Он детализировал, что Рада поддержала сразу в целом законопроект №11391 об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации для военнообязанных чьи близкие родственники, в частности полнородный, неполнородный брат или сестра, погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях во время действия военного положения.

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