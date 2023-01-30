Алексей Данилов напомнил, что Россия распространяет ИПСО.

Мобилизация в Украине проходит спокойно и взвешенно. Этот процесс не прекращался ни на один день с момента полномасштабного вторжения российских войск.

"Достаточное количество людей, которые нужны ВСУ, набирается. Я могу сказать, что возле военкоматов стоят очереди... Люди стоят, чтобы проверить свои данные, при необходимости проводят определенные процедуры, ничего здесь такого нет", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

При этом он отметил, что Россия через мессенджеры распространяет видео, которое не имеет ничего общего с мобилизацией.

Видео дня

"Одна из ситуаций была, о которой нам докладывал сейчас и.о. министра внутренних дел Игорь Клименко, когда брали человека, который совершил тяжкое преступление. Рядом были автоматчики. Если я не ошибаюсь, это было убийство. Российская пропаганда все перекрутила якобы у нас таким образом забирают наших военнообязанных", - рассказал секретарь СНБО.

Кроме того, он предупредил, что уровень ИПСО от России будет расти в геометрической прогрессии, и призвал украинцев очень внимательно надо относиться ко всей информации в мессенджерах.

Мобилизация в Украине - что известно

Мобилизация в Украине стратовала 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжения. В первую очередь армии нужны были люди, которые имели боевой опыт.

При этом глав управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач отметил, что мобилизуют тех, кто может работать с новыми оружием, которое предоставляют партнеры Украины.

Также украинцам напомнили, что военнообязанные, нарушающих правила воинского учета, привлекаются к ответственности по статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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