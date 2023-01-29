В комиссариате напомнили, что у граждан Украины есть обязанности помимо прав.

Повестки в Украине могут вручать на улице или на блокпостах. Украинцы обязаны сообщать в территориальные центры комплектования о всех изменениях в семейном положении или состоянии здоровья, чтобы можно было определить количество пригодных к военной службе.

По словам главного военного комиссара Львовской области Александра Тищенко, украинцы стали забывать, что у них есть не только права, но и обязанности как у граждан страны, в том числе и защита независимости и территориальной целостности Украины. При этом он напомнил, что с первого дня мобилизации украинцы обязаны добровольно прийти в воинские части или на сборные пункты территориального центра комплектования для уточнения всех данных.

"Мы не должны бегать за кем-то, чтобы выяснять какие изменения в жизни произошли у каждого военнообязанного. Но игнорирование ими своих обязанностей, закрепленных законодательством, вынуждает к проведению мероприятий по вручению повесток не только по месту жительства и работы граждан, но и в общественных местах", - сообщил Тищенко в комментарии "Львовскому порталу".

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Кроме того, он указал, что вручение повесток в общественных местах не противоречит украинскому законодательству. Также комиссар подчеркнул, что в этом не было бы необходимости, если бы украинцы соблюдали законодательство.

Мобилизация в Украине - что известно

Мобилизация в Украине стратовала в день полномасштабного вторжения Российской Федерации - 24 февраля. В первую очередь под призыв попали украинцы с боевы опытом и военнообязанные.

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач рассказал, что в Украине мобилизуют тех, кто может работать с новыми образцами вооружения от западных партнеров.

При этом сообщается, что военнообязанные, нарушающих правила воинского учета, привлекаются к ответственности в соответствии со статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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