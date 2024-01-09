Депутат польского Сейма убежден, что страны ЕС должны способствовать мобилизации украинцев, находящихся на их территории.

Европейские страны, принявшие многие украинских беженцев, должны создать механизмы возвращения в Украину военнообязанных для их мобилизации на фронт. Такое мнение высказал председатель Комитета по иностранным делам Сейма Польши Павел Коваль в интервью изданию Sestry.

По его мнению, проблема с мобилизацией в Украине частично связана с тем, что многие люди выехали за пределы государства. В частности польский депутат ссылается на "некоторые данные", утверждающие о сокращении наличного населения в Украине якобы ниже отметки в 30 млн человек.

По словам Коваля, нужно задействовать механизмы, чтобы вернуть назад молодых украинцев, "которые могут бороться, которые хотят воевать".

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"На это также должны быть направлены действия стран, где находится много украинцев. То есть надо заботиться о том, чтобы во время получения разрешений на работу, продления срока пребывания, на партнерских началах происходила проверка, могут ли люди, находящиеся на территории других стран ЕС, быть мобилизованными в Украине", – считает польский депутат.

Он в частности отмечает, что такой подход "спустил бы пар" тем, кто утверждает, что украинцы выехали в Европу, чтобы не идти на фронт и не защищать свою страну.

Усиление мобилизации в Украине

Как писал УНИАН, в Верховной Раде сейчас продолжается обсуждение нового законопроекта об усилении мобилизации. Среди прочего он предлагает инструменты для возвращения и привлечения на службу в армию людей, находящихся сейчас за границей. Однако сами же депутаты признают, что сейчас по этой категории украинцев есть "больше вопросов, чем ответов".

Бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий считает, что попытки украинского государства принудительно мобилизовать мужчин, которые сейчас находятся за границей, не принесут ощутимой пользы, но очень навредят имиджу страны.

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