По словам заместителя председателя профильного комитета ВР Егора Чернева, война идет, и "враг не собирается останавливаться".

При разработке проекта закона о мобилизации рассматривается вопрос привлечения в армию украинских мужчин, находящихся за рубежом. Об этом в эфире 1+1 рассказал заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, глава украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

В то же время, по его словам, по этой категории украинцев "больше вопросов пока, чем ответов".

При этом нардеп отметил, что мобилизация в Украине нужна, поскольку "война идет, и враг наш не собирается останавливаться".

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"К сожалению, нам нужно пополнять наши войска. Но пополнять не на любых условиях. Потому что пополнение войска - это где-то потеря экономики. ... Наша задача - чтобы это был сбалансированный законопроект, не репрессивный. Да, там должны быть где-то репрессивные меры, но больше мотивационных мер, которые будут мотивировать людей и которые не будут влиять опять же на экономику", - сказал Чернев.

Закон о мобилизации - последние новости

4 января комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки начал рассмотрение нового законопроекта о мобилизации. По словам главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, обсуждение документа вместе с командованием ВСУ и представителями Минобороны будет продолжаться несколько дней.

Ранее УНИАН сообщал, что Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации. Документ предусматривает ряд изменений - в частности, снижение мобилизационного возраста и ответственность за неявку в военкомат.

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