Он отметил, что единственный реальный способ - это обращаться к совести и вести рекрутинговую кампанию для зарубежных украинцев, однако вряд ли это даст значительный эффект.

Идея мобилизации мужчин за рубежом - малореальная, к тому же, это в перспективе навредит самой Украине. Об этом заявил бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий.

"Это идея из той серии, что наполнить госбюджет за счет сокровищ Полуботка – было бы очень хорошо, если бы было хоть немного реально. К сожалению, никаких механизмов принудительной мобилизации украинцев за рубежом у нас нет, а попытка их оттуда экстрадировать будет очень мощным выстрелом себе в ногу".

Так, он отметил, что если требовать выдачи уклонистов из Европы, то они подадут заявления на предоставление политического убежища, и это убежище им предоставят, поскольку на Западе уклонение от принудительного призыва является обоснованным основанием для предоставления защиты.

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Дикий отметил, что эту ситуацию с радостью использует российская пропаганда, которая раскрутит тезис о том, что даже Россия не пытается выцепить своих "уклонистов" из-за границы.

"Украина будет выглядеть большей диктатурой, чем Мордор, и куча европейцев на это поведется. Учитывая, что поддержка Украины за рубежом и так уменьшается с каждой неделей и месяцем, мы мало чем другим могли бы себе навредить хуже, чем попыткой требовать выдачи уклонистов", - подчеркнул аналитик.

Он отметил, что единственный реальный способ - это обращаться к совести и вести рекрутинговую кампанию для зарубежных украинцев, однако ее эффективность будет нулевой или около того.

Дикий отмечает, что было немало украинцев, которые добровольно вернулись из-за границы, чтобы воевать за свою страну.

"Но сейчас давно не начало войны, и к сожалению еще далеко не конец, поэтому, думаю, что потенциал добровольного возвращения практически исчерпан, возможно за отдельными исключениями", - подчеркну он.

Мобилизация мужчин за рубежом

Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что все мужчины, проживающие за границей и подходящие для военной службы, должны пополнить ряды украинской армии. А тех, кто ослушается, ждут санкции.

Так, согласно нормам нового законопроекта о мобилизации, если украинцы от 18 до 60 лет за границей захотят получить консульские услуги, это будет возможно только при предъявлении военно-учетных документов, выданных в Украине. Поэтому в некоторых странах сообщалось о массовые очереди в консульствах из украинцев, желающих получить новые документы, пока не поздно.

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