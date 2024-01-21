В электронном реестре уже устранили все дубли и неактуальную информацию.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки оптимизируют работу и больше не будут лишний раз присылать повестки гражданам. Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

По ее словам, в Украине после принятия соответствующего законопроекта запустят электронный кабинет военнообязанного для актуализации данных.

"Будет предоставлен период, чтобы военнообязанный эти данные актуализировал. И дальше уже ТЦК будут использовать эти данные в своей повседневной работе", - подчеркнула она

Видео дня

В то же время, по ее словам, верификация данных в электронном реестре "Оберег" уже проведена, Минобороны перевело бумажную информацию в цифровую.

"Устранили дубли, неактуальную информацию, которая была в реестре. И сейчас улучшаем работу ТЦК, чтобы не было дополнительных лишних отправленных повесток, чтобы не было нецелевого сообщения военнообязанным прибыть в ТЦК. Это должно работать как часы, ТЦК должен иметь верифицированные списки военнообязанных", - добавила Черногоренко.

Мобилизация в Украине

В декабре правительство подало в Верховную Раду проект закона, которым предусматривалось усиление мобилизационных мероприятий и "закручивание гаек" для уклонистов. Однако впоследствии из-за многих спорных моментов Кабмин отозвал аконопроект из парламента.

Периодически в Сети распространяется информация о якобы облавах с вручением повесток в людных местах. Однако бывший судья Верховного суда Виктор Шишкин отмечал, что Конституцией Украины предусмотрено, что в случае введения чрезвычайного или военного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод людей, в частности, это касается и возможности вручение повесток на улице.

Вас также могут заинтересовать новости: