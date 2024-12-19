Уплата штрафа лишь является основанием для закрытия исполнительного производства в связи с его выполнением.

Ограничений на повторную отправку повесток в Украине нет, поэтому их могут отправлять повторно в случае предыдущих неявок. Каждая новая повестка восстанавливает обязанность человека явиться в ТЦК и СП, заявил в комментарии РБК-Украина адвокат адвокатского объединения "Актум" Дмитрий Кушнаренко.

"Фактически с каждой новой повесткой, которую направили человеку, обязанности явиться в ТЦК и СП возникают снова. Это обусловлено новой датой, на которую ТЦК и СП приглашают военнообязанного. Поэтому если вы получили новую повестку и снова не явились по ней, то вполне логично, что возникают новые правовые основания вынесения постановления с наложением штрафа", - отметил юрист.

Кушнаренко отметил, что уплата штрафа не освобождает от обязанностей, предусмотренных ст. 22 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а лишь является основанием для закрытия исполнительного производства в связи с его выполнением.

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Сотрудники ТЦК и СП имеют несколько методов воздействия на нарушителей. После вручения повестки следующим шагом становится требование посетить ТЦК и СП в течение 10 дней. Если это требование не выполнено, ТЦК и СП имеют право обратиться в суд для временного ограничения гражданина в праве управления транспортным средством.

Также ТЦК и СП может обратиться в полицию с просьбой осуществить административное задержание правонарушителя для его доставки в ТЦК и СП.

Весь период, в течение которого человек игнорирует вызов в ТЦК и СП до момента вынесения постановления, считается длящимся административным правонарушением, отмечает адвокат.

"Также надо помнить о возможности уголовной ответственности за нарушение мобилизационного законодательства. Уголовный кодекс Украины содержит соответствующие статьи: ст. 336 - уклонение от призыва на военную службу по мобилизации или на особый период, а также ст. 337 - уклонение от воинского учета или учебных (специальных) сборов", - обращает внимание собеседник.

Мобилизация в Украине - заявление Зеленского

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что снижение мобилизационного возраста в Украине не является приоритетом, потому что главная задача - повысить технологичность армии:

"У нас мобилизационный возраст с 25 лет. Он такой и был. От некоторых лидеров мы слышали сигналы, что - давайте снижайте возраст мобилизации. Я считаю, что на сегодня - это нечестный разговор. И я это публично и не публично лидерам говорил".

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