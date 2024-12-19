Подоляк акцентировал, что это не массовое явление.

В Офисе президента Украины подтвердили, что случаи так называемой "бусификации" военнообязанных мужчин продолжаются. Соответствующее заявление сделал советник руководителя ОП Михаил Подоляк в интервью Новости.LIVE.

По его словам, сейчас Генштаб и соответствующие институты пытаются решить эту проблему, но не все сразу удается.

"Хотелось бы иметь идеальный мир, просто было бы неинтересно в нем жить", - сказал он.

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При этом Подоляк акцентировал, что это не массовое явление.

"Распространять и масштабировать - это немножко разные задачи. Масштабировать - это показать, что это явление является тотальным. То есть, например, в этом есть заинтересованность России показать, что "смотрите, у них мобилизация идет неправильно, все очень плохо", - сказал он.

Мобилизация в Украине - заявление Зеленского

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что снижение мобилизационного возраста в Украине не является приоритетом, потому что главная задача - повысить технологичность армии:

"У нас мобилизационный возраст с 25 лет. Он такой и был. От некоторых лидеров мы слышали сигналы, что - давайте снижайте возраст мобилизации. Я считаю, что на сегодня - это нечестный разговор. И я это публично и не публично лидерам говорил".

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