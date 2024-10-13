Общий уровень поддержки принятия украинских беженцев Польшей сейчас является самым низким со времен начала полномасштабного вторжения России.

Две трети (67%) граждан Польши поддерживают идею возвращения украинских мужчин мобилизационного возраста, которые находятся в Польше, в Украину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного CBOS, сообщает PAP.

По данным социологов, лишь чуть более пятой части респондентов (22%) не поддерживают соответствующую инициативу. При этом общий уровень поддержки принятия украинских беженцев Польшей сейчас является самым низким со времен начала полномасштабного вторжения России.

"53 процента поляков поддерживают принятие нашей страной украинских беженцев, что является самым низким результатом с момента российского вторжения в феврале 2022 года", - говорится в материале.

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Издание отмечает, что значительное снижение поддержки было зафиксировано с весны 2023 года, что связано с так называемым зерновым кризисом:

"В марте 2022 года 3 процента были против принятия беженцев из Украины, а сейчас такого мнения придерживаются 40 процентов респондентов".

Украинские мужчины за границей - последние новости

Как сообщал УНИАН, адвокат ЮК "Де-Юре" Лариса Кись объяснила, что делать военнообязанным за рубежом, которые не обновили данные. Она напомнила, что

Она напомнила, что уточнению подлежат следующие данные: адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты) и другие персональные данные.

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